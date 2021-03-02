Ленобласть требует у РЖД отремонтировать 60 региональных железнодорожных переездов

«Ленавтодор» обратился с соответствующим запросом к транспортному прокурору Северо-Западного федерального округа.

Наибольший износ переездов выявлен во Всеволожском, Выборгском, Волховском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Ломоносовском, Приозерском, Подпорожском и Тосненском муниципальных районах Ленинградской области.

Самые распространенные изъяны – выбоины и трещины на асфальте. Также зафиксированы неровности настила между рельсами, выявлены плохая видимость приближающихся составов и отсутствие светоотражателей на шлагбаумах.

Сотрудники «Ленавтодора» считают, что все эти дефекты создают угрозу безопасности движения и разрушают конструктив магистралей. Однако по закону как сам переезд, так и 10 метров покрытия с каждой стороны от рельсов – это зона ответственности железнодорожников.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что садоводства Ленинградской области призывают заключить договоры на вывоз мусора.