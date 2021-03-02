Продукцию из Ленобласти представили на международной выставке

В Москве проходит выставка «Интерлакокраска», которая является главным событием лакокрасочной промышленности в России. В этом году в ней участвуют порядка 100 компаний с разных уголков Земли.

На мероприятии свою продукцию представили крупные предприятия Ленинградской области. Так, в выставке участвуют производитель полимерных смол «Аттика» из Тосненского района, лакокрасочные материалы «Приматек» из Гатчины. Также «Торговый дом «Функциональные материалы», предприятия «Терминал «Янино» и «Антикоррозионные защитные покрытия СПб» из Тосненского района.

Стенд развития промышленности Ленобласти проработает на выставке до 5 марта.