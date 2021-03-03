В Ленобласти один из самых низких тарифов на вывоз мусора в России

Ленобласть вошла в десятку регионов по снижению тарифа на вывоз отходов в России. В январе 2021 года тариф стал ниже на 3,8% по отношению к январю 2020 года.

В среднем по России рост данного показателя увеличился на 4,05%. В некоторых регионах рост произошел более чем на 20%.

«В соответствии с законодательством регион сам устанавливает методику расчета платы по услуге: исходя из площади или с человека. С мая 2020 года в Ленинградской области принята комбинированная система оплаты услуги вывоза ТКО. Был снижен норматив для жителей многоквартирных домов и изменена система платы для владельцев частных домов. Благодаря этому, для жителей области стоимость услуги вывоза ТКО не только не увеличилась, но даже была снижена», – прокомментировал председатель комитета Ленобласти по обращению с отходами Алексей Пименов.

Вам будет интересно Садоводства Ленобласти призывают заключить договоры на вывоз мусора На сегодняшний день из 3 тысяч садоводств Ленобласти только около 1 900 заключили с регоператором договоры на вывоз ТКО. В основном... 02.03.2021 120

Напомним, от жителей Ленобласти ждут предложения к новому закону по обращению с отходами. Свои пожелания может выслать любой желающий до 5 марта в Комитет государственного экологического надзора.

О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.

Ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию, которая в скором времени появиться в регионе.