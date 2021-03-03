В Ленобласти один из самых низких тарифов на вывоз мусора в России

Ленобласть вошла в десятку регионов по снижению тарифа на вывоз отходов в России. В январе 2021 года тариф стал ниже на 3,8% по отношению к январю 2020 года.
В среднем по России рост данного показателя увеличился на 4,05%. В некоторых регионах рост произошел более чем на 20%.
Напомним, от жителей Ленобласти ждут предложения к новому закону по обращению с отходами. Свои пожелания может выслать любой желающий до 5 марта в Комитет государственного экологического надзора.
О нарушениях и перебоях с вывозом мусора жители Ленобласти могут сообщать по телефону горячей линии 8 (812) 207-18-18 или в соцсетях областного регоператора.
Ранее Александр Дрозденко предложил платить жителям Ленинградкой области за гражданскую позицию, которая должна проявляться в борьбе с нелегальными мусорными перевозчиками и стихийными свалками. Также глава Ленобласти предложил организовать экополицию, которая в скором времени появиться в регионе.