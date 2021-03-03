Фото: взрывоопасный снаряд времен Отечественной войны нашли в депо в Петербурге

На территории железнодорожного депо скоростного сообщения в Колпинском районе Санкт-Петербурга обнаружили крупный боеприпас времен Великой Отечественной войны.

Боеприпас нашли 2 марта около 19:00 в ходе земляных работ. На место прибыли сотрудники ОМОН.

После обследования было установлено, что это 205-миллиметровый артиллерийский снаряд. Несмотря на сильную коррозию, существовала вероятность взрыва. Военные саперы уничтожат его на специальном полигоне.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что тракториста из Молдовы, угнавшего у петербуржца Kia Ceed, задержали во Всеволожском районе.