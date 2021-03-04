На восьми трассах в Ленобласти ограничено движение 4 марта

Автор: Гузель Галимова
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Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

М-10 «Россия»:

  • км 593-674 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 658, 673 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Р-21 «Кола»:

  • км 12-179 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 56-60 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия»:

  • подъезд №2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
  • км 170-171  ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Магистральная»:

  • км 112-117 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:

  • км 105-149 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, катафотов, флажков;
  • км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических съездов;
  • км 5-6, 44-45, 72-73 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:  

  • км 121-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия;
  • км 158-178, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

  • км 479-532 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00,  ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
  • км 505, 515 ограничение скорости  движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций  а/б покрытия.

 

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