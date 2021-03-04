На восьми трассах в Ленобласти ограничено движение 4 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 4 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 658, 673 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд №2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;
- км 170-171 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 112-117 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
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03.03.2021 137
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков, катафотов, флажков;
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка технологических съездов;
- км 5-6, 44-45, 72-73 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 121-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия;
- км 158-178, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 505, 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.