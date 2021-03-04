Лжесотрудники банков за сутки украли 653 тысячи рублей у пенсионеров из Ленобласти

Жертвами мошенников стали пожилые люди из Кировского, Сланцевского и Выборгского районов Ленинградской области.

У 72-летней жительницы Отрадного украдены 600 тысяч рублей. У 81-летней жительницы поселка Цвелодубово – 24 тысячи рублей. И еще 29 тысяч рублей украдены у 80-летней жительницы Сланцев.

Мошенники использовали легенды об уязвимости банковского счета. Чтобы защитить сбережения, пожилым женщинам предлагалось перевести деньги на якобы «безопасный» счет.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как мужчина застрял в болоте у Красного Бора. Его спасали в гидрокостюмах.