Евросоюз собирается провести экспертизу вакцины «Спутник V»

Российский препарат хотят проверить на соответствие безопасности, эффективности, и качества стандартам Евросоюза. Экспертизой будет заниматься Европейское агентство лекарственных средств.

Зарубежное контрольное ведомство приступило к экспертизе регистрационного досье препарата от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций в четверг, 4 марта.

Ханс Клюге, глава Европейского бюро ВОЗ, на брифинге в Копенгагене отметил, что это исключительно положительное событие:

«Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин».