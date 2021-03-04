Евросоюз собирается провести экспертизу вакцины «Спутник V»

Российский препарат хотят проверить на соответствие безопасности, эффективности, и качества стандартам Евросоюза. Экспертизой будет заниматься Европейское агентство лекарственных средств.
Зарубежное контрольное ведомство приступило к экспертизе регистрационного досье препарата от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V). Об этом сообщила пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций в четверг, 4 марта.
Ханс Клюге, глава Европейского бюро ВОЗ, на брифинге в Копенгагене отметил, что это исключительно положительное событие:
«Мы считаем, что это хорошая новость. Я уже говорил, что у Российской Федерации действительно есть большой и успешный опыт в разработке вакцин».
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03.03.2021 115