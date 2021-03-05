«Сад памяти»: в Петербурге высадят сосны к 80-летию начала Великой Отечественной войны

Автор: Анастасия Щербакова
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Источник фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга vk.com/kb_spb
Источник фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга vk.com/kb_spb

В этом году деревьями облагородят территорию «Сестрорецкого рубежа».

Этой весной Петербург вновь присоединится к акции «Сад памяти». Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству города Сергей Малинин.

К 80-летию начала Великой Отечественной войны на территории музейного комплекса «Сестрорецкий рубеж» высадят сосны. Каждое высаженное во время акции дерево будет посвящено памяти солдат, отдавших свои жизни за Родину.

В память о погибших в России и других странах высадят 27 млн деревьев. В рамках акции Петербург в 2020 году посадил 920 деревьев и 1620 кустов сирени.

Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.

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