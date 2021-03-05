В этом году деревьями облагородят территорию «Сестрорецкого рубежа».
Этой весной Петербург вновь присоединится к акции «Сад памяти». Об этом сообщил председатель Комитета по благоустройству города Сергей Малинин.
К 80-летию начала Великой Отечественной войны на территории музейного комплекса «Сестрорецкий рубеж» высадят сосны. Каждое высаженное во время акции дерево будет посвящено памяти солдат, отдавших свои жизни за Родину.
В память о погибших в России и других странах высадят 27 млн деревьев. В рамках акции Петербург в 2020 году посадил 920 деревьев и 1620 кустов сирени.
Тем временем Ленобласть готовится насыщенно и интересно отметить 76-летие Победы.
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02.03.2021 183