Стало известно, кто возглавит Кировский район после ареста бывшего главы

Главой администрации Кировского района станет подполковник ФСБ в отставке. Предыдущий свой пост он сдал совсем недавно.

О назначении исполняющего обязанности главы администрации Кировского района Ленобласти стало известно 47news.ru в пятницу, 5 марта. Им станет 39-летний Юрий Фауст, который до недавнего времени был замглавы по земельным и имущественным вопросам.

Ранее ivbg.ru сообщал, что главу Кировского района суд постановил задержать на два месяца по делу о умышленном банкротстве местного водоканала.