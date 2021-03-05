Стало известно, кто возглавит Кировский район после ареста бывшего главы

Главой администрации Кировского района станет подполковник ФСБ в отставке. Предыдущий свой пост он сдал совсем недавно.
О назначении исполняющего обязанности главы администрации Кировского района Ленобласти стало известно 47news.ru в пятницу, 5 марта. Им станет 39-летний Юрий Фауст, который до недавнего времени был замглавы по земельным и имущественным вопросам.
Ранее ivbg.ru сообщал, что главу Кировского района суд постановил задержать на два месяца по делу о умышленном банкротстве местного водоканала.
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04.03.2021 169