Жительница Петербурга пыталась вывезти в Финляндию незадекларированные 10,5 тысяч евро и 300 тысяч рублей

Внушительную сумму денег сотрудники Выборгской таможни изъяли у петербурженки на пункте пропуска Брусничное. Денежные средства женщина получила после продажи автомобиля.

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении таможенного контроля среди личных вещей в автомобиле женщины находились конверты с денежными купюрами. Всего в ее расположении было 10465 евро и 334000 рублей.

В свое оправдание петербурженка отметила, что не знакома с таможенными правилами. Размер найденных денежных средств превышает сумму валюты, разрешенной к вывозу без таможенного декларирования. В связи с этим деньги у девушки изъяли.

На данный момент на петербурженку возбуждено административное дело по статье 16.4 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». По этой статье ей грозит ответственность в виде штрафа в размере от 1/2 до двукратной незадекларированной суммы либо полная конфискация всей обнаруженной суммы.