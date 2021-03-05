Жительница Петербурга пыталась вывезти в Финляндию незадекларированные 10,5 тысяч евро и 300 тысяч рублей

Автор: Анастасия Щербакова
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Внушительную сумму денег сотрудники Выборгской таможни изъяли у петербурженки на пункте пропуска Брусничное. Денежные средства женщина получила после продажи автомобиля. 

таможня деньги
Фото: Северо-Западное таможенное управление

Как сообщает пресс-служба ведомства, при проведении таможенного контроля среди личных вещей в автомобиле женщины находились конверты с денежными купюрами. Всего в ее расположении было 10465 евро и 334000 рублей.

В свое оправдание петербурженка отметила, что не знакома с таможенными правилами. Размер найденных денежных средств превышает сумму валюты, разрешенной к вывозу без таможенного декларирования. В связи с этим деньги у девушки изъяли.

На данный момент на петербурженку возбуждено административное дело по статье 16.4 «Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств». По этой статье ей грозит ответственность в виде штрафа в размере от 1/2 до двукратной незадекларированной суммы либо полная конфискация всей обнаруженной суммы.

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04.03.2021 104
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