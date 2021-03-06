Населенные пункты Ленобласти, где 6 марта выявлены 146 новых заражения COVID-19

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 146 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 36 879, выздоровели — 33091.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+3).

Волосовский район: Волхов (+1), Бегуницы (+2), Извара (+1), Захонье (+1), Лашковицы (+1), Волгово (+1), Красный Луч (+1).

Волховский район: Волосово (+1).

Всеволожский район: Мурино (+7), Всеволожск (+13), Кудрово (+3), Новое Девяткино (+3), Ганнибаловка (+2), им. Морозова (+2), Старая (+1), Токсово (+1), Романовка (+1), Бугры (+1), им. Свердлова (+2), СНТ » 1 мая» (+1), Стеклянный (+1), Кирпичный Завод (+1), Кирполье (+1), Лесколово (+1).

Выборгский район: Выборг (+3), Первомайское (+1), Рощино (+2), Советский (+4), Селезнево (+1), Кондратьево (+1), Соколинское (+1), Ленинское (+1), Красная Долина (+1), Дятлово (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+7), Тайцы (+2), Войсковицы (+2), Батово (+3), Коммунар (+2), Ивановка, Пудостьское с/п (+1), Новый Свет (+2), Сяськелево (+1), Пригородный (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Нежново (+1), Выбье (+1).

Киришский район: Глажево (+3), Кириши (+2), Будогощь (+1), Бор (+1).

Кировский район: Отрадное (+2), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+1), Алеховщина (+1).

Ломоносовский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Лужский район: Луга (+4), Заклинье (+1), Оредеж (+1).

Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+1), Никольский (+1), Вознесенье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+1), Сосново (+3), Саперное (+1), Снегиревка (+1), Громово (+1), Суходолье (+1).

Сланцевский район: Новых случаев заражения не зарегистрировано.

Тихвинский район: Тихвин (+3), Красава (+4).

Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+3), Любань (+3).