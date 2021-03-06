На Варшавской рано утром полностью выгорела трехкомнатная квартира в жилом доме

Автор: Анастасия Щербакова
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В субботу, 6 марта по адресу Варшавская, 27/1 случилось возгорание в жилом многоквартирном доме. Как сообщил очевидец, весь подъезд эвакуировали.

Информацию о пожаре выложили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Очевидцы происшествия засняли ЧП на камеру. Как видно по кадрам, квартира была полностью охвачена огнем. Пламя было настолько сильным, что чуть не перешло на соседний балкон.

варшавская
Фото: ДТП и ЧП / СанктПетербург

На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.

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05.03.2021 68
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