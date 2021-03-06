На Варшавской рано утром полностью выгорела трехкомнатная квартира в жилом доме

В субботу, 6 марта по адресу Варшавская, 27/1 случилось возгорание в жилом многоквартирном доме. Как сообщил очевидец, весь подъезд эвакуировали.

Информацию о пожаре выложили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Очевидцы происшествия засняли ЧП на камеру. Как видно по кадрам, квартира была полностью охвачена огнем. Пламя было настолько сильным, что чуть не перешло на соседний балкон.

На данный момент пожар локализован. Информации о пострадавших и причинах происшествия пока нет.