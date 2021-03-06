Движение по трассам Ленобласти в праздники ограничат из-за дорожных работ

Стало известно, на каких трассах Ленинградской области в предстоящие праздничные выходные будет затруднено движение.

О проведении ремонтных работ поделился портал 47news, со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Так, в ближайшие дни движение будет ограничено на следующих участках:

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 56-60 ограничение скорости движения в направлении СПб с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 654, 658, 659, 672 ограничение скорости движения в направлении с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480, 481, 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 142 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия;

— подъезд к г. Выборгу №2 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия.

А-181 «Магистральная»:

— км 112-117, км 26-28 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:

— км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка обочин механическим способом.