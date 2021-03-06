Букет тюльпанов вместо жезла: как ГАИшники вручали цветы автомобилисткам Соснового Бора

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Фото: Пресс-служба Управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В канун Международного женского дня, ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти устроило приятный и неожиданный сюрприз для прекрасного пола за рулем.

Жительниц Соснового Бора ждал неожиданный сюрприз посреди дороги. Сотрудники местного отдела ГИБДД при остановке автомобилей вручали женщинам цветы, а также пожелания лучезарных улыбок и безопасных дорог.

Судя по фотографиям, инспекторы сохраняли интригу до последнего, чем делали приятнее сюрприз для дам.

Подобная акции проходила в Ломоносовском районе Ленобласти. Там к поздравлениям от сотрудников ГИБДД присоединились местные школьники – юные инспектора дорожного движения. Об этом рассказали online47.

Почитайте о том, как в Кингсеппе не поделили дорогу водитель «Лады» и микроавтобуса.

Букет тюльпанов вместо жезла: как ГАИшники вручали цветы автомобилисткам Соснового Бора Сосновый Бор, Международный женский день, Ленобласть, гибдд, гаи
Букет тюльпанов вместо жезла: как ГАИшники вручали цветы автомобилисткам Соснового Бора Сосновый Бор, Международный женский день, Ленобласть, гибдд, гаи
Букет тюльпанов вместо жезла: как ГАИшники вручали цветы автомобилисткам Соснового Бора Сосновый Бор, Международный женский день, Ленобласть, гибдд, гаи
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Букет тюльпанов вместо жезла: как ГАИшники вручали цветы автомобилисткам Соснового Бора Сосновый Бор, Международный женский день, Ленобласть, гибдд, гаи
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