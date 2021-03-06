В канун Международного женского дня, ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти устроило приятный и неожиданный сюрприз для прекрасного пола за рулем.

Жительниц Соснового Бора ждал неожиданный сюрприз посреди дороги. Сотрудники местного отдела ГИБДД при остановке автомобилей вручали женщинам цветы, а также пожелания лучезарных улыбок и безопасных дорог.

Судя по фотографиям, инспекторы сохраняли интригу до последнего, чем делали приятнее сюрприз для дам.

Подобная акции проходила в Ломоносовском районе Ленобласти. Там к поздравлениям от сотрудников ГИБДД присоединились местные школьники – юные инспектора дорожного движения. Об этом рассказали online47.

Почитайте о том, как в Кингсеппе не поделили дорогу водитель «Лады» и микроавтобуса.