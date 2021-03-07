При пожаре в Вырице сгорел человек – предположительно, это женщина   

Пожар охватил 96 квадратных метров частного дома, расположенного на улице Энгельса в Вырице Гатчинского района Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 6 марта в 05:09. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 06:03 – за час.

При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительным данным, это женщина. Личность погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее ivbg.ru публиковал видео и сообщал о том, как по горячим следам задержан грабитель, напавший на АЗС в Гатчинском районе.