В Шлиссельбурге спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома

Информация о пострадавших не поступала.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, возгорание произошло раним утром 8 марта на улице Староладожский канал в Шлиссельбурге.
Прибывшие на место происшествия 12 спасателей на 3 спецмашины ликвидировали возгорание. Отмечается, что из горящего дома эвакуировали 15 человек.
Причины возгорания устанавливаются.
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07.03.2021 96