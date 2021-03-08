В Шлиссельбурге спасатели эвакуировали 15 человек из горящего дома

Автор: Александр Селиванов
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Информация о пострадавших не поступала.

Pojary
Источник: 47.mchs.gov.ru

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ленобласти, возгорание произошло раним утром 8 марта на улице Староладожский канал в Шлиссельбурге.

Прибывшие на место происшествия 12 спасателей на 3 спецмашины ликвидировали возгорание. Отмечается, что из горящего дома эвакуировали 15 человек.

Причины возгорания устанавливаются.

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07.03.2021 96
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