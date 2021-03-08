Молодой человек угнал и сжег автомобиль в Кингисеппе

Парня оперативно задержали сотрудники полиции, он стал фигурантом уголовного дела.

По информации правоохранительных органов, 19-летний парень угнал автомобиль ВАЗ-21074 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Сгоревший автомобиль нашли сотрудники полиции в лесу неподалеку от поселка Извоз.

Тем же вечером сотрудники полиции задержали парня виновного в угоне на Восточной улице в Ивангороде.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.