Молодой человек угнал и сжег автомобиль в Кингисеппе

Парня оперативно задержали сотрудники полиции, он стал фигурантом уголовного дела.
По информации правоохранительных органов, 19-летний парень угнал автомобиль ВАЗ-21074 на проспекте Карла Маркса в Кингисеппе. Сгоревший автомобиль нашли сотрудники полиции в лесу неподалеку от поселка Извоз.
Тем же вечером сотрудники полиции задержали парня виновного в угоне на Восточной улице в Ивангороде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК России (кража). Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
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