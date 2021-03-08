Мошенники обманом украли у блокадника 170 тысяч рублей в Санкт-Петербурге

По факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратил 83-летний мужчина. По словам пострадавшего, неизвестные от имени «Межрегионального единого центра юридических услуг» оказали ему услугу для получения земельного участка на сумму 170 тысяч рублей. Пенсионер якобы претендовал на участок земли, как житель блокадного Ленинграда.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.