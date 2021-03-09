Во время осмотра домов выявлено 93 объекта, требующих восстановления. Больше всего работы предстоит на улице Коломенская.

В результате осмотра, проведенного отделом районного хозяйства администрации Центрального района, выделили 93 объекта, требующих работ по закраске граффити и ремонта водосточной системы.

Администрацией отмечена одна из проблемных зон — улица Коломенская, где после потепления, будут продолжены работы по закраске. Кроме того, замечания по работе в данном направлении получило руководство ЖКС №2. На данный момент из 60 полученных замечаний, более половины отработано, сообщило ведомство в своих социальных сетях. Об этом рассказали 78.ru.

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