Мероприятие пройдет в театре музыкальной комедии 26 марта.

Работники культуры из Ленобласти в честь своего профессионального праздника посетят мюзикл «Джекилл и Хайд», который пройдет в театре музыкальной комедии 26 марта. Закупку билетов организует культурный центр «Южный». По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 169 тысяч рублей.

Сам мюзикл повествует о докторе Эдварде Джекилле и изобретенном им снадобье, которое в итоге оборачивается против него самого. После приема зелья врач становится подлым и злобным человеком, способным на ужасные поступки — вплоть до убийства.