Льготная ипотека и 127 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 13 марта

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти за прошедший день – 13 марта.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 127 человек. Общее число заболевших — 37 769, выздоровели — 34 540. Более подробный список, где зафиксированы новые случаи, по ссылке.

Петербург и Ленобласть хотят исключить из программы льготной ипотеки

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила оставить программу льготной ипотеки под 6,5% только в 24 регионах России, Петербурга и Ленобласти среди них нет. Набиуллина отметила, что льготная ипотека оказалась очень эффективной антикризисной мерой, но из-за резкого спроса доступность жилья в нескольких регионах снизилась, поскольку выросли цены. Так, цена квадратного метра в новостройках в среднем выросла почти на треть.

От Водоканала Кировского района потребовали более 200 млн рублей

Росприроднадзор по СЗФО потребовал от «Водоканала Кировского района» возместить в досудебном порядке 213,4 млн рублей ущерба, причиненного реке Неве. У предприятия есть месяц для того, чтобы добровольно возместить вред. В противном случае Росприроднадзор будет вынужден обратиться в суд.

Петербург и Ленобласть — в тройке регионов по росту преступности

Лидером антирейтинга стал Севастополь — количество преступлений за год увеличилось на 44%. На втором месте оказался Петербург, криминальный уровень вырос на 26%. Тройку замыкает Ленобласть, рост составил 13%. Также в пятерку лидеров вошли Республика Алтай — 11,6% и Костромская область — 10,4%.

Движение автобусов можно отследить в “Яндекс.Транспорт”

Теперь жители пяти районов Ленобласти могут узнать в приложении Яндекс.Транспорт местонахождение ближайшего автобуса по интересующему маршруту и примерное время его прибытия на остановочный пункт. Сейчас к сервису подключены все автобусные маршруты Тосненского и Ломоносовского районов, часть маршрутов Гатчинского, Кировского и Всеволожского района.