Момент столкновения 4-х автомобилей на КАД попало на видео

В понедельник, 15 марта вечером произошло ДТП между Дачным проспектом и Таллинским шоссе. Аварию спровоцировал открывшийся на ходу капот «Лады».

Сообщение об аварии разместили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Проезжавшему мимо свидетелю удалось запечатлеть момент происшествия на видеорегистратор.

Судя по кадрам, у автомобиля марки «Лада» на полном ходу открылся капот, после чего его занесло и ударило о следовавшую рядом грузовую машину. Всего в ДТП попало четыре автомобиля. О пострадавших не сообщается.