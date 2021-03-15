Момент столкновения 4-х автомобилей на КАД попало на видео

В понедельник, 15 марта вечером произошло ДТП между Дачным проспектом и Таллинским шоссе. Аварию спровоцировал открывшийся на ходу капот «Лады».
Сообщение об аварии разместили в группе ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. Проезжавшему мимо свидетелю удалось запечатлеть момент происшествия на видеорегистратор.
Судя по кадрам, у автомобиля марки «Лада» на полном ходу открылся капот, после чего его занесло и ударило о следовавшую рядом грузовую машину. Всего в ДТП попало четыре автомобиля. О пострадавших не сообщается.
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15.03.2021 78