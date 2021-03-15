В Сосновом Бору начали ремонт «растаявших» дорог

Автор: Анастасия Щербакова
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ремонт дорог
Фото: http://47channel.ru/

«Спецавтотранс» активизировал ямочный ремонт дорожного покрытия в Сосновом Бору. Об усиленных работах рассказали в пресс-службе администрации города.

Основной упор рабочие сделают на ликвидацию ям и выбоин на дорогах. Работы будут проходить с 8:00 до 00:00 ежедневно, однако насколько долго будет продолжаться реконструкция, местные власти не сообщают.

Известно, что на текущей неделе рабочие устранят проблемы на следующих участках: проспект Героев (между улицей Красных Фортов и А. Невского), Копорское шоссе и улицу Академика Александрова.

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05.03.2021 194
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