Жителей Ленобласти приглашают на фестиваль весенних праздников народов «Этновесна-2021»

Традиционный VI областной фестиваль весенних праздников народов Ленобласти пройдет 20 марта в деревне Низино Ломоносовского района.
“Вы увидите, как принято провожать зиму и встречать весну у русских, белорусов, украинцев, финнов, чувашей и многих других народов”, – рассказали в своем Instagram-аккаунте комитет МСУ.
В центре культуры и спорта также пройдут мастер-классы, дегустации традиционных национальных блюд, будет развернута выставка народных костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства. Для гостей выступят лучшие творческие коллективы Ленобласти и Петербурга, а также ансамбль из Великого Новгорода.
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16.03.2021 124