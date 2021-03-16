Жителей Ленобласти приглашают на фестиваль весенних праздников народов «Этновесна-2021»

Традиционный VI областной фестиваль весенних праздников народов Ленобласти пройдет 20 марта в деревне Низино Ломоносовского района.

“Вы увидите, как принято провожать зиму и встречать весну у русских, белорусов, украинцев, финнов, чувашей и многих других народов”, – рассказали в своем Instagram-аккаунте комитет МСУ

В центре культуры и спорта также пройдут мастер-классы, дегустации традиционных национальных блюд, будет развернута выставка народных костюмов и предметов декоративно-прикладного искусства. Для гостей выступят лучшие творческие коллективы Ленобласти и Петербурга, а также ансамбль из Великого Новгорода.