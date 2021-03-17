В Петербурге и Ленобласти из-за коронавируса скончались шестеро полицейских

Коронавирусной инфекцией переболели около 5 тысяч сотрудников полиции, то есть каждый пятый в гарнизоне.

Шесть сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти погибли от COVID-19 за 2020 год. Об этом рассказал врио начальника регионального главка МВД Дмитрий Баранов.

Вам будет интересно За неделю число новых случаев COVID-19 в Петербурге выросло на 243% Показатель вырос более чем в три раза. Также, согласно данным межведомственного координационного совета по противодействию COVID-19, стало больше госпитализированных в... 17.03.2021 71

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 был подтвержден у 127 человек. Новые случаи заболевания не зафиксированы в Бокситогорском и Подпорожском районе.