Тихвинцы аншлагом откликнулись на оперный фестиваль Мариинского театра

Сегодня, 18 марта, губернатор Ленобласти открыл первый оперный фестиваль в Тихвине, посвящённый Николаю Римскому-Корсакову

«Концерт на родине великого композитора — это душевная, патриотическая идея. Мы включим фестиваль в основную программу культурных событий Ленобласти. Кроме того, Валерий Гергиев примет участие в дополнении уникальной коллекции личных вещей композитора в доме-музее Николая Андреевича Римского-Корсакова», — прокомментировал Александр Дрозденко.

Как отметил художественный руководитель, директор и дирижёр оркестра Мариинского театра Валерий Георгиев, традицию проводить музыкальные фестивали в городах, где родились и выросли знаменитые композиторы, начали именно с Тихвина.

Напомним, что Валерий Гергиев и коллектив Мариинского театра 18 и 19 марта выступают в Тихвине, на родине Николая Андреевича Римского-Корсакова в день его рождения.

Как уже ранее писал ivbg.ru, реставрационные работы в доме-музее Римского-Корсакова близятся к завершению. Сейчас идут работы по расчистке лепного декора на потолках Столовой залы и Красной гостиной. Для посетителей музей откроется в 2022 году. А сегодня, 18 марта, там прошла экскурсия, фотографиями с которой можно полюбоваться по ссылке..