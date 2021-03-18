Стало известно, где 18 марта зафиксированы 126 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 126 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 38 408, выздоровели — 35 409.
Бокситогорский район: Бокситогорск (+3).
Волосовский район: Новых случаев заражения не зафиксировано.
Волховский район: Волхов (+4), Усадище (+1).
Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+12), Кузьмоловский (+1), Бугры (+2), Порошкино (+1), Кузьмолово (+1).
Выборгский район: Выборг (+10), Перово (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+3), Возрождение (+1).
Гатчинский район: Гатчина (+11), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+2), Малые Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), ДНП КП Вайя (+1), Ижора (Елизаветинское с/п) (+1).
Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).
Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+6).
Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Назия (+1).
Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Яровщина (Доможировское с/п) (+1).
Ломоносовский район: Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1).
Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+1).
Подпорожский район: Подпорожье (+1).
Приозерский район: Приозерск (+3), Соловьевка (+2), Кривко (+2).
Сланцевский район: Сланцы (+3).
Тихвинский район: Тихвин (+1).
Тосненский район: Тосно (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1), Аннолово (+1).