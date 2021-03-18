Стало известно, где 18 марта зафиксированы 126 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 126 человек, об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора. Общее число заболевших — 38 408, выздоровели — 35 409.

Бокситогорский район: Бокситогорск (+3).

Волосовский район: Новых случаев заражения не зафиксировано.

Волховский район: Волхов (+4), Усадище (+1).

Всеволожский район: Мурино (+8), Всеволожск (+1), Кудрово (+4), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+4), Сертолово (+12), Кузьмоловский (+1), Бугры (+2), Порошкино (+1), Кузьмолово (+1).

Выборгский район: Выборг (+10), Перово (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+3), Возрождение (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+11), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Сиверский (+1), Малое Верево (+2), Малые Колпаны (+1), Елизаветино (+1), Новый Учхоз (+1), ДНП КП Вайя (+1), Ижора (Елизаветинское с/п) (+1).

Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Большая Пустомержа (+1).

Киришский район: Глажево (+1), Кириши (+6).

Кировский район: Кировск (+1), Шлиссельбург (+1), Отрадное (+3), Назия (+1).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Яровщина (Доможировское с/п) (+1).

Ломоносовский район: Оржицы (+1), Лебяжье (+1), Копорье (+1).

Лужский район: Луга (+5), Толмачёво (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3), Соловьевка (+2), Кривко (+2).

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тосненский район: Тосно (+2), Федоровское (+1), Форносово (+1), Аннолово (+1).