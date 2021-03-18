Россияне назвали своего самого любимого поэта

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В преддверии Дня поэзии, который отмечается 21 марта, сервиса MyBook выяснили поэтические предпочтения россиян. 

Самым любимым поэтом россияне назвали Сергея Есенина — за него проголосовали 51% респондентов. Следом идет Александр Пушкин — 43%, Анна Ахматова — 42%. В пятерку любимых также попали попали Уильям Шекспир- 41% и Марина Цветаева — 38%.

Неравнодушны к поэзии более 80% россиян. Чуть менее половины респондентов сказали, что регулярно учат стихи наизусть.

Вам будет интересно
Россияне назвали своего самого любимого поэта Поэты, опрос, День поэзии
Жителей Ленобласти приглашают на фестиваль весенних праздников народов «Этновесна-2021»
Традиционный VI областной фестиваль весенних праздников народов Ленобласти пройдет 20 марта в деревне Низино Ломоносовского района. В центре культуры и спорта...
16.03.2021 132
Автор