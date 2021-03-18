Россияне назвали своего самого любимого поэта

В преддверии Дня поэзии, который отмечается 21 марта, сервиса MyBook выяснили поэтические предпочтения россиян.
Самым любимым поэтом россияне назвали Сергея Есенина — за него проголосовали 51% респондентов. Следом идет Александр Пушкин — 43%, Анна Ахматова — 42%. В пятерку любимых также попали попали Уильям Шекспир- 41% и Марина Цветаева — 38%.
Неравнодушны к поэзии более 80% россиян. Чуть менее половины респондентов сказали, что регулярно учат стихи наизусть.
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16.03.2021 132