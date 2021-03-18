Мужчина с игрушечным пистолетом ограбил магазин в Петербурге

Его добычей стали несколько банок пива и сигареты.

В ночь на четверг, 18 марта, мужчина вошел в магазин на проспекте Наставников и, угрожая предметом, похожим на пистолет, забрал пять банок пива и сигареты. Затем попытался скрыться. Однако местные жители увидели произошедшее и сообщили об этом в полицию.

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Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника. Пистолет мужчина бросил на землю, позже выяснилось, что он игрушечный, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что мужчину уже ранее судили за незаконное хранение наркотических веществ, угрозу убийством и оскорбление представителя власти.