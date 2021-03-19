СКА проиграл «Динамо» с разгромным счетом

Первый матч в рамках Кубка Гагарина закончился поражением для петербургского СКА. Московскому клубу удалось одержать уверенную победу.

Счёт был открыт на 12-й минуте — отличился игрок московского «Динамо» Михал Чайковски. Серию голов продолжили Андрей Сергеев и Оскар Линдберг.

На 56-й минуте игры петербургскому клубу удалось забить в ворота оппонентов одну шайбу и немного сократить отставание. Среди армейцев отличился Лукас Бенгтссон. Однако это была единственная шайба, забитая СКА в данном противостоянии. Окончательный победный результат за командой «Динамо» закрепил Дмитрий Яшкин. Итоговый счет показал 1:4.