В пятницу в Санкт-Петербурге ожидаются снег и заморозки

Переменная облачность ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Северной столице местами пройдёт кратковременный снег.
Синоптик отметил, что температура наружного воздуха составит 3-5 градусов мороза.
Порывы северо-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба.
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10.03.2021 480