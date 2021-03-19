В пятницу в Санкт-Петербурге ожидаются снег и заморозки

Автор: Александр Селиванов
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Переменная облачность ожидается в Санкт-Петербурге в пятницу.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в Северной столице местами пройдёт кратковременный снег.

Синоптик отметил, что температура наружного воздуха составит 3-5 градусов мороза.

Порывы северо-восточного ветра будут достигать 4-9 метров в секунду.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба.

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10.03.2021 480
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