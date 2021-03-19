Школьница из Киришей — в числе победителей конкурса Российского движения школьников

Дарья Нужная из Киришей стала победительницей региональный этап конкурса Российского движения школьников.

Для участия в конкурсе она отправила видеоролик с приготовлением блинов на молоке. И в итоге вошла в число победителей конкурса «РДШеф моего региона» в рамках проекта «Шеф в школе».

Ей представится возможность стать помощником шеф-повара Константина Ивлева, когда он приедет в Ленобласть для проверки школьного питания.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти стартует акция по контролю качества питания в школах. «Ленинградский ревизорро», в который войдут родители, чиновники и школьники, без предупреждения будет приезжать в школы и проверять вкусовые качества блюд, чистоту кухонь и столовых. Затем выскажут свои предложения по улучшению школьного питания.