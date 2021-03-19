Жительница Отрадного подставила мужа, заняв 11 тысяч у микрофинансистов от его имени  

По информации ivbg.ru, 18 марта около 18:30 в полицию Кировского района обратился 30-летний житель города Отрадное.
Он пожаловался на 35-летнюю супругу, которая заняла 11000 рублей в микрофинансовой организации, указав при этом его данные. Анкету заемщика женщина оформила в интернете.
Таким образом, в должниках микрофинансовой организации числится сам мужчина. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.03.2021 66
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