Пятерых человек эвакуировали во время тушения пожара в Волхове

Пожар охватил обстановку квартиры дома, расположенного на улице Советская в Волхове Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 19 марта в 08:04. На место прибыли четверо пожарных и спецмашина. Пожар был потушен в 08:34 – менее чем за час.

Во время тушения возгорания из дома эвакуировали пятерых жильцов с помощью спасательных устройств.

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