МИД Дании изменил название Белоруссии

Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что изменения вносятся в рамках поддержки борьбы народа республики за демократию.
«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», – сказано в обращении ведомства
Название Belarus МИД Дании будет использовать вместо Hviderusland.
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