МИД Дании изменил название Белоруссии

Автор: Сергей Агутин
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Представители внешнеполитического ведомства подчеркнули, что изменения вносятся в рамках поддержки борьбы народа республики за демократию.  

название Белоруссии
Фото: twitter
«Пора нам использовать термин, востребованный белорусским гражданским обществом и населением», – сказано в обращении ведомства  

Название Belarus МИД Дании будет использовать вместо Hviderusland.

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