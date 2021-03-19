Ленинградца задержали за телефонное мошенничество – он обманул пенсионерку на рубли и евро

По информации ivbg.ru, двое телефонных мошенников – 35-летний уроженец Красноярского края и 24-летний житель Ленобласти – задержаны за обманы пожилых людей под видом родственников.

Следствие установило, что ныне задержанные звонили пожилым петербуржцам под видом родственников и просили деньги. Например, в одном из эпизодов им удалось обманом выманить у 80-летней жительницы Сестрорецка 100 000 рублей и €2000.

Для этого один из мошенников представился ее сыном и попросил деньги на операцию. В ходе обысков по месту жительства изъяты восемь мобильных телефонов и несколько сим-карт.

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