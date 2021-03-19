Угнанный в Подмосковье подъемник нашли в Киришах – в деле замешан мошенник в розыске

По информации ivbg.ru, 18 марта в полицию Киришского района сообщили о строительном подъемнике JLG 810AJ, обнаруженном 17 марта на стоянке на улице Береговой в Киришах.

Представитель фирмы-владельца заявил, что в начале месяца техника была сдана в аренду и должна была работать на строительной площадке в подмосковном Жуковском. Но машину угнали.

Полицейские установили, что в Кириши подъемник привезли 8 марта на трале Scania в сопровождении автомобиля марки Volvo. Иномарка зарегистрирована на 33-летнего уроженца Великого Устюга, находящегося в федеральном розыске за крупное мошенничество.

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