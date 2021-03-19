В Ленобласти отмечают седьмую годовщину «Крымской весны»

В Ленобласти проходят различные мероприятия по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Так, в Ленинградском областном колледже культуры и искусства проходят исторические уроки «Россия и Крым: соединяя берега». А 20 марта в районном культурно-просветительском центре в Киришах откроется выставка «Пушкин в Крыму». В экспозиции будут представлены копии живописных полотен и документов из фонда Всероссийского музея А. С. Пушкина.

Напомним, Крым и Севастополь вернулись в состав России в 2014 году. 16 марта состоялся референдум, по результатам которого более 90% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Через два дня был подписан соответствующий договор. Вчера, 18 марта, по этому случаю в “Лужниках” в Москве прошел концерт.