Жителей Ленобласти приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой прорыв»

Призовой фонд Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» составляет 55 млн рублей.

По всей России стартовало масштабное соревнование IT-специалистов. В этом году он пройдет в традиционном формате хакатонов. Полуфиналы пройдут с апреля по ноябрь, финалистов выберут в декабре.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Регистрация продлится до ноября.

К слову, в прошлом году в конкурсе приняли участие более 94 тысяч человек, в том числе 700 жителей Ленобласти.

Напомним, что жителей Ленобласти также приглашают дистанционно освоить азы цифровой трансформации. Обучение абсолютно бесплатное. Онлайн-курс рассчитан на 20 часов и доступен по ссылке.