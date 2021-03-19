Его подельника суд отправил в колонию строгого режима на восемь лет.

Пушкинский районный суд вынес приговор бывшему инспектору ДПС, который обвинялся в получении взяток.

Суд рассказал об эпизоде, который случился в сентябре 2019 года на посту ДПС на внутреннем кольце КАД. Подсудимый совместно с коллегой подельником остановил Кia Rio. Заподозрив, что водитель находится под наркотиками, ему предложили пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, но мужчина отказался. Тогда полицейские предложили расплатиться на месте. У автомобилиста потребовали 100 тыс. рублей, но он сказал, что у него есть только 60 тыс. В итого водитель перевёл эту сумму на банковскую карту, номер которой назвал Лавров. После этого соучастники вернули ему права и отпустили, а деньги поделили между собой. Следователи обнаружили еще четыре подобных эпизода.

Подсудимый признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В итоге суд вынес наказание в виде лишения 5 лет колонии строгого режима и штрафа 4 млн рублей.

Мы писали о том, как осудили его подельника — в Петербурге был осужден инспектор ДПС, вымогавший взятки.