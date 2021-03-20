Мошенник убедил пенсионерку перевести ему 290 тысяч рублей, чтобы получить якобы положенные ей компенсации за некачественный товар.

В полицию Тосненского района Ленобласти обратилась 70-летняя жительница района. Она рассказала о звонках на мобильный телефон, которые поступали ей якобы от сотрудников прокуратуры. Один из таких мошенников убедил пенсионерку в том, что ей полагается денежная компенсация за некачественный товар. Но для её получения пенсионерка сама должна была перевести деньги недобросовестным людям.

Женщина перевела обманщикам больше 290 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере». Об этом рассказали 47news.ru.

Жители Ленобласти часто сталкиваются с мошенничеством по телефону. Почитайте о том, как журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть.