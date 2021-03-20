Пробный опыт конкурса «Твой бюджет в школах» показал хорошие результаты, заявил губернатор Александр Беглов.

Александр Беглов рассказал о планах развивать проект «Твой бюджет в школах». Это хороший пример, когда сами ребята выступают с инициативами, защищают свои проекты и участвуют в развитии школы, отметил губернатор.

Старшеклассники школы №197 из Петербурга уже участвовали в проекте по оснащению медицинского класса. Благодаря этому проекту школа получила 3 млн рублей из городского бюджета. Об этом рассказали в moika78.ru.

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