На капитальный ремонт здания и оснащение оборудованием ушло почти два года.

В Петербурге на Петроградской стороне завершился двухлетний капитальный ремонт Библиотеки для слепых и слабовидящих.

Председатель Комитета по культуре Петербурга Константин Сухенко рассказал как организована структура новой библиотеки. Помещение площадью около 3 тыс. квадратных метров оснащено новым оборудованием, обновлена техника компьютерного зала, организован открытый доступ к фондам, появились тактильные карты в форме зданий городских музеев и памятников.

Председатель отметил, что на сегодня читателями библиотеки являются около 11 тысяч слепых и слабовидящих людей, а также все желающие жители Санкт-Петербурга. Библиотека будет местом проведения таких проектов, как фестиваль «Эстафета доброты», тактильные выставки «Зримый Петербург», в том числе в режиме онлайн. Об этом рассказали 78.ru.

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