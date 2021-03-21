У заведующей детского сада в Выборге сожгли автобус и фургон

По информации ivbg.ru, 20 марта в полицию Выборгского района обратилась 47-летняя заведующая детского сада из Выборга.

У женщины за ночь сгорели микроавтобус Volkswagen Crafter и разукомплектованный грузовой фургон марки Mercedes-Benz. Машины были припаркованы возле дома на улице Новопоселковой.

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Оба автомобиля полностью выгорели. На пепелище обнаружены фрагменты ткани, указывающие на поджог. Ущерб автовладелицы составил 2,5 миллиона рублей.

По факту умышленного уничтожения имущества путем поджога возбуждено уголовное дело.