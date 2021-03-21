Белорус упал с шести метров в Касимово и сломал себе позвонки

По информации ivbg.ru, 20 марта в реанимацию больницы в Токсово из деревни Касимово госпитализирован 39-летний гражданин Белоруссии.

Врачи диагностировали многочисленные переломы и оценили состояние пациента как тяжелое. Среди прочего у мужчины сломаны позвонки и ребра.

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Пострадавший практически неспособен разговаривать. Он смог сообщить только то, что упал со строительных лесов с высоты около шести метров.