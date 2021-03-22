Жители 11 районов Ленобласти временно останутся без света

Из-за плановых работ ПАО “Ленэнерго” 22 марта будет приостановлена подача электроснабжения в нескольких населенных пунктах Ленобласти.
Света не будет в следующих населенных пунктах:
- Бокситогорский район, с 10:00 до 19:00: Забелье, Заполье, Журавлево, Мышкино, Мыза, Утликово, Тушемля, Бережок, Пелуши, Окулово, Чайгино, Амосова Гора, Тедрово, Прокушево, Лахта, Сидорово, Красноборский, Саньков Бор.
- Волосовский район, с 09:00 до 17:00: Клопицы (дорога на Медведково), Пружицы, Курск, Извара, Лиможа, Черное.
- Волховский район, с 10:00 до 13:00: Село Паша (Школьная цлица, дома №23-28).
- Всеволожский район, с 10:00 до 16:00: Бугры, поселок имени Свердлова, Новосаратовка, ТСЖ Медное.
- Выборгский район, с 10:00 до 16:00: Пальцево, СНТ Локомотив, Военторг, Петровское, Полет, СНТ Ручеек-Первомайское.
- Гатчинский район, с 10:00 до 17:00: Ронилово, Пригородный.
- Лодейнопольский район, с 09:00 до 16:00: Янега.
- Лужский район, с 09:00 до 17:00: Мшинская, Витово, Волосковичи, Шильцево, Затуленье.
- Сланцевский район, с 10:00 до 16:00: Кошелевичи.
- Тихвинский район, с 10:00 до 17:00: Шугозеро (Улица Механизаторов, дома №№ 28, 29, 32, улицы Красноармейская, Советская, Больничная), Корвала (будет запитана через ДГУ с 10:00 до 15:00).
- Тосненский район, с 09:00 до 18:00: Бабино (Московское шоссе, улица Новая, улица Набережная), Любань (проспект Мельникова, котельная), Мысленская (Улицы Восточная, Заводская, Набережная), Ушаки (котельная, магазин, жиле дома №1-3, школа и ДК), Тарасово (2, 3, 7, 9, 10 линии), Шапки (Улицы Веселая, Дачная, Н. Куковеровой).
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22.03.2021 30