В Отрадном 88-летняя пенсионерка выпала из окна четвертого этажа на козырек подъезда

Пенсионерка осталась жива, ее доставили в Кировскую районную больницу.

21 марта в экстренные службы сообщили о том, что на козырьке над входом в подъезд многоэтажного дома на улице Заводской в Отрадном лежит пожилая женщина. Выяснилось, что она живет в квартире на четвертом этаже этого дома. О состоянии 88-летней пенсионерки пока ничего неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге из окна многоэтажки выпала 5-летняя девочка. Ребенка на час одну дома оставила бабушка, ушедшая в поликлинику.