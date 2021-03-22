В Красном Селе подростки вновь забросали снегом Вечный огонь — видео

Инцидент произошел днем 21 декабря в Верхнем парке города Красное Село. Пламя в кратчайшие сроки восстановили, а вот найти хулиганов пока не удалось.

После просмотра камер видеонаблюдения полицейские установили, что Вечный огонь потушили двое подростков, которые закидали его снежками. В настоящее время их личности устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что школьники затушили снежком Вечный огонь на Марсовом поле, а также в Дворцовом парке, на мемориале Неизвестному солдату.