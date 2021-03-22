Снег с крыши упал на подростка в Выборге – потребовалась госпитализация

По информации ivbg.ru, 21 марта около 17:30 на телефон экстренных служб 112 сообщили о происшествии на Ленинградском шоссе, 1, в Выборге.

Снег сошел с крыши шестиэтажного жилого дома и задел 17-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована. Врачи диагностировали травму плеча и оценили ее состояние как средней тяжести.

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Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.