Видео: названа дата проведения экоакции «Час Земли» в 2021 году

Как сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF), ежегодная экологическая акция «Час Земли» пройдет 27 марта с 20:30 до 21:30.

Во время «Часа Земли» миллионы людей по всей планете выключают свет и не используют электроприборы в течение одного часа. Акция проводится ежегодно, начиная с 2009 года. К ней присоединяются и власти городов по всему миру, гася подсветку зданий и памятников.

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За 1 час Землю спасти нельзя. Поэтому каждый год экоакции присваивают идею. В 2021 году основная идея «Часа Земли» – чаще сообщать ответственным лицам о проблемах. Например, о розливах топлива или несанкционированных свалках.